Heizkosten sparen: Umweltministerium in Hannover schließt

27.12.2017 Hannover. Niedersachsens Umweltministerium setzt Zeichen beim Energiesparen - und schickt seine rund 400 Mitarbeiter in den drei Arbeitstagen zwischen den Jahren in den Urlaub. "Das ist noch im April aus energetischen Gründen beschlossen worden und wir sahen keinen Anlass, das im November noch zu ändern", sagte eine Sprecherin. Etwa ein Viertel der monatlichen Energiekosten werde so eingespart, da die Büros zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen bleiben und nicht geheizt wird.