Heinz-Schenk-Stiftung sucht Talente der Unterhaltungsbranche

28.10.2017 Wiesbaden. Mit einer Stiftung will der Nachlassverwalter des früheren Entertainers Heinz Schenk Talenten den Weg in die Unterhaltungsbranche ebnen. Der Showmaster, der einst mit seiner volkstümlichen Unterhaltungssendung "Zum Blauen Bock" Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte, hatte das in seinem letzten Willen verfügt. Sitz der Stiftung mit einem Kapital von 900 000 Euro ist Wiesbaden. Die Nachwuchskünstler können sich in mehreren Kategorien bewerben, unter anderem Comedy, Gesang und Schauspiel.