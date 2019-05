Heil nennt Konzept für Grundrente solide

21.05.2019 Berlin. Sozialminister Hubertus Heil erwartet, dass sein Konzept zur Finanzierung der Grundrente in der Koalition vorbehaltlos diskutiert wird. Bei seinem Vorschlag handele es sich um ein solides Finanzierungskonzept mit einem erheblichen Steueranteil, sagte Heil im ZDF-"heute-journal". Er setze darauf, dass die Koalition das Konzept bespreche und am Ende auch beschließen werde. Umstritten ist die sogenannte Bedürftigkeitsprüfung. Laut Heil sei diese nicht nötig, die Union aber besteht bislang darauf. Sie fordert, die Grundrente nur an wirklich bedürftige Menschen auszuzahlen.