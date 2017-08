Heidenheim gewinnt Nachholspiel gegen Aue 2:1

09.08.2017 Heidenheim. Dank eines späten Treffers hat der 1. FC Heidenheim das Nachholspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Erzgebirge Aue für sich entschieden. Der FCH setzte sich mit 2:1 durch. In Überzahl schoss Marcel Titsch-Rivero die Gastgeber acht Minuten vor Schluss zum ersten Saisonsieg. Aues Dennis Kempe war kurz zuvor mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen worden. Neuzugang Maximilian Thiel hatte Heidenheim in der 22. Minute in Führung gebracht. Cebio Soukou war neun Minuten später der Ausgleich gelungen.