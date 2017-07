Heidelberg im William-und-Kate-Fieber - Roter Teppich liegt

20.07.2017 Heidelberg. Gespanntes Warten auf dem Uni-Campus in Heidelberg: Das Deutsche Krebsforschungszentrum soll am Mittag die erste Station von Prinz William und Herzogin Kate in Heidelberg sein. Unter Applaus wurde der rote Teppich für die jungen Royals ausgerollt. Etliche Forscher in weißen Kitteln sowie Studenten warteten am Vormittag bereits auf das Paar, ebenso wie etliche Schaulustige auf dem Marktplatz und am Neckar. Nach rund vier Stunden sollen die Gäste noch am Nachmittag nach Berlin zurückkehren.