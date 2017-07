Heftiges Unwetter mit Sturm und Hagel in Istanbul

27.07.2017 Istanbul. Ein schweres Unwetter mit Sturm und heftigem Hagel hat am Abend das öffentliche Leben in der türkischen Metropole Istanbul weitgehend zum Erliegen gebracht. Am Hafen in Haydarpasa auf der asiatischen Seite stürzte durch der Sturm ein großer Hafenkran um, der anschließend eine Explosion auslöste. Das Feuer wurde unter Kontrolle gebracht. Im Stadtteil Sisli auf der europäischen Seite der Großstadt stürzte nach Medienberichten die Mauer eines Friedhofs ein, dabei seien mindestens zwei Menschen verletzt worden.