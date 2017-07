Heftiger Regen lässt teilweise nach - leichte Entwarnung

26.07.2017 Goslar. Der heftige Dauerregen lässt in Teilen Deutschlands langsam nach. In Sachsen-Anhalt deutet sich eine leichte Entspannung an. Auch in Niedersachsen ist das Schlimmste anscheinend überstanden. Beide Bundesländer waren in den vergangenen Tagen von Dauerregen betroffen. Besonders die Region am Harz hatte mit Wassermassen zu kämpfen. "Eine solch dramatische Hochwasserlage hat die Stadt Goslar seit 70, 80 Jahren nicht erlebt", sagte Goslars Oberbürgermeister Oliver Junk. Für den Landkreis Goslar hatten die Behörden tagsüber wegen schwerer Überflutungen den Katastrophenfall ausgerufen.