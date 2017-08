06.08.2017 Großarltal. Schwere Unwetter haben in Österreich große Schäden angerichtet. Besonders betroffen waren in der Nacht Orte im Bundesland Salzburg. Heftiger Regen schnitt das Großarltal von der Umwelt ab. Die Straße aus dem Tal in St. Johann im Pongau war laut Polizei gesperrt. Aufräumarbeiten waren nach Schlammlawinen im Gange. Starkregen und Hagel zogen nachts auch über die Steiermark und Tirol und richteten Schäden an. In Oberösterreich starb ein 77-Jähriger bei einem Spaziergang an einem Blitzschlag.