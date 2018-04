Hasenhüttl signalisiert Bereitschaft für neuen Vertrag

08.04.2018 Leipzig. Trainer Ralph Hasenhüttl hat Klarheit in den Stand der Verhandlungen um einen neuen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig gebracht und seine Bereitschaft für eine Verlängerung deutlich gemacht. "Jetzt ist der Verein am Zug, mir ein Angebot zu unterbreiten", sagte der 50-Jährige: "Das ist bis jetzt noch nicht passiert." Hasenhüttl kann mit seiner Mannschaft am kommenden Donnerstag beim Rückspiel auswärts gegen Olympique Marseille den Einzug ins Halbfinale der Europa League schaffen.