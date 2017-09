"Harveys" Ausmaß wird nur langsam sichtbar

01.09.2017 Houston. Fast eine Woche nach dem Eintreffen des Tropensturmes "Harvey" in Texas werden die Folgen der von ihm angerichteten Verwüstung langsam sichtbar. 100 000 Häuser in den Überflutungsgebieten um die Millionenmetrople Houston und in weiteren Gegenden von Texas und Louisiana seien beschädigt worden, teilte das Weiße Haus mit. Die Behörden befürchten viele Tote. Viele Schäden werden erst sichtbar werden, wenn das Hochwasser zurückgegangen ist. Wegen kleiner Explosionen in einer Chemieanlage nahe Houston wurden mehrere Polizisten mit Atemwegsreizungen vorübergehend behandelt.