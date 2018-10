Harry und Meghan mischen sich in Sydney unter ihre Fans

27.10.2018 Sydney. Keine VIP-Plätze brauchten Prinz Harry und seine Frau Meghan bei den Abschlussbewerben der Invictus Games in Sydney: Die britischen Royals mischten sich unter die Zuschauer in den Rängen und sahen sich das Rollstuhl-Basketballfinale zwischen den USA und den Niederlanden an. Die siegreichen US-Athleten konnten sich danach über ihre Goldmedaille aus den Händen der beiden freuen. Die Invictus Games, eine von Harry mit ins Leben gerufene Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten, ging am Samstagabend in Sydney zu Ende.