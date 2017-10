Hape Kerkeling beendet bei Comedypreis Bühnen-Abstinenz

25.10.2017 Köln. Komiker, Entertainer und Autor Hape Kerkeling hat nach längerer Pause mal wieder eine Bühne betreten. Am Abend hielt er in Köln beim Deutschen Comedypreis die Laudatio auf Ottfried Fischer, der mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet wurde. "Für diejenigen, die mich nicht kennen, oder die sich partout nicht erinnern wollen: Mein Name ist Kerkeling. Ich war mal dünn, ziemlich lustig, vor allem aber weg", stellte sich Kerkeling vor. Nach eigenen Angaben war er zuvor drei Jahre lang nicht auf einer Bühne aufgetreten.