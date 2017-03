Hannover sagt Auftritt von AKP-Vize vor Türkei-Referendum ab

16.03.2017 Hannover. Die Stadt Hannover hat den Auftritt eines Vizechefs der türkischen Regierungspartei AKP morgen abgesagt. Die Zusage zur Vermietung eines Saals in einem städtischen Freizeitheim wurde nach dpa-Informationen von der Stadt zurückgezogen. Mehmet Mehdi Eker, einer der 13 AKP-Vizechefs, hatte am Freitagabend auf einer Informationsveranstaltung der AKP-nahen Union Europäisch-Türkischer Demokraten für die umstrittene türkische Verfassungsreform werben wollen. Mögliche Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland waren in den vergangenen Tagen heftig kritisiert worden.