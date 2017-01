Hamon und Valls liegen bei Vorwahl der französischen Linken vorne

22.01.2017 Paris. Die beiden Präsidentschaftskandidaten Benoît Hamon und Manuel Valls liegen bei der Vorwahl der französischen Linken in Führung. Der zum linken Flügel der Sozialisten gehörende Ex-Minister Hamon erhielt nach ersten Teilergebnissen 35,2 Prozent der Stimmen. Der frühere Premier Valls kam auf rund 31,6 Prozent. Die beiden stärksten Bewerber kommen in die entscheidende Stichwahl am kommenden Sonntag. Die sozialistische Partei gilt nach fünf Regierungsjahren als angeschlagen. Staatspräsident François Hollande tritt nicht mehr an.