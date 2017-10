Hamilton bestimmt Formel-1-Training in Austin

20.10.2017 Austin. Lewis Hamilton hat auch das zweite Training vor dem Formel-1-Rennen in Austin dominiert. Der WM-Spitzenreiter ließ in seinem Mercedes den Red-Bull-Piloten Max Verstappen fast vier Zehntelsekunden hinter sich. Als Dritter war Sebastian Vettel im Ferrari sogar 0,524 Sekunden langsamer als sein britischer Titelrivale. Vettel musste allerdings wegen eines kapitalen Drehers pausieren und konnte nicht sein gesamtes Programm abspulen. Hamilton liegt vor dem viertletzten Saisonrennen am Sonntag 59 Punkte vor Vettel und könnte vorzeitig zum vierten Mal Weltmeister werden.