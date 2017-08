Haley lobt Nordkorea-Sanktionen als "härteste seit einer Generation"

05.08.2017 New York. Die vom UN-Sicherheitsrat verhängten Sanktionen gegen Nordkorea sind nach Ansicht von US-Botschafterin Nikki Haley so streng wie seit Jahrzehnten nicht. "Dies ist die härteste Reihe an Sanktionen gegen irgendein Land in einer Generation", sagte Haley in der Ratssitzung in New York. Der Sicherheitsrat hatte die Strafmaßnahmen gegen Nordkorea zuvor deutlich ausgeweitet und dem Land die Ausfuhr von Kohle, Eisen, Eisenerz, Blei, Bleierz sowie von Fisch und Meeresfrüchten verboten.