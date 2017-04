Hai tötet 17-jährige Surferin - Familie muss zusehen

18.04.2017 Sydney (dpa) – Vor den Augen ihrer gesamten Familie ist eine 17-jährige Australierin von einem Hai angegriffen und getötet worden. Das Mädchen war nach Polizeiangaben zusammen mit seinem Vater an der australischen Südküste, in der Nähe der Stadt Esperance, zum Surfen im Meer. Die Mutter blieb mit zwei jüngeren Schwestern am Strand. Von dort aus mussten sie verfolgen, wie der Hai die 17-Jährige vom Brett zerrte. Nach Presseberichten biss er ihr ein Bein ab. Im Krankenhaus erlag sie ihren Verletzungen. Die Wylie Bay ist dafür bekannt, dass dort häufiger Haie unterwegs sind. Trotzdem sind dort gern Surfer.