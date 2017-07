Haftstrafen für Nemzow-Mord - Kritiker: Urteile zu milde

13.07.2017 Moskau. Für den Mord an dem russischen Oppositionellen Boris Nemzow hat ein Moskauer Gericht fünf Angeklagte zu milderen Strafen als erwartet verurteilt. Der Todesschütze Saur Dadajew muss für 20 Jahre in Lagerhaft, wie die Agentur Tass meldete. Vier Komplizen belegte das Geschworenengericht mit Haftstrafen zwischen 11 und 19 Jahren. Russische Oppositionelle kritisierten die Strafen als zu gering. Der ehemalige Vizeregierungschef Nemzow war Ende Februar 2015 nachts in der Nähe des Kremls in Moskau erschossen worden.