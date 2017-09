Höchste Terrorwarnstufe nach Anschlag in Großbritannien

15.09.2017 London. Nach dem Anschlag auf die Londoner U-Bahn gilt jetzt die höchste Terrorwarnstufe in Großbritannien. Das sagte Premierministerin Theresa May der BBC. Die Warnstufe fünf bedeutet, dass die Behörden einen unmittelbar bevorstehenden Terroranschlag für möglich halten. Bei der Explosion einer selbstgebauten Bombe in einer voll besetzten U-Bahn nahe der oberirdischen Haltestelle Parsons Green waren am Morgen 29 Menschen verletzt worden. Die Polizei leitete eine Großfahndung nach dem Täter oder den Tätern ein. Die IS-Terrormiliz reklamierte den Anschlag für sich.