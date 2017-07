Großvater soll Achtjährigen erschossen haben

05.07.2017 Familiendrama in Oberbayern: Ein Großvater soll seinen acht Jahre alten Enkelsohn erschossen haben. Der 79-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt in einem nahe gelegenen Waldstück in Vogtareuth gefunden. Er kam in ein Krankenhaus und ist nach Angaben eines Polizeisprechers bis auf weiteres nicht vernehmungsfähig. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln gegen den Mann. Wann mit weiteren Erkenntnissen zu rechnen ist, ist noch völlig unklar.