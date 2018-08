Großfeuer auf Recyclinghof - A1 gesperrt

14.08.2018 Lensahn/Lützow. Wegen eines Großfeuers auf einem Recyclinghof in Schleswig-Holstein ist die A1 in der Region zeitweise voll gesperrt worden. Zudem wurde aus Sicherheitsgründen eine Hochspannungs-Stromleitung abgeschaltet, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Orte hatten keinen Strom, noch bis in den Abend blieben tausende Haushalte in der Region ohne Elektrizität. Während die Autobahn Richtung Norden wieder freigegeben werden konnte, blieb die A1 Richtung Süden zwischen Oldenburg Süd und Neustadt-Pelzerhaken weiter gesperrt. Die Feuerwehr löschte auch von der Autobahn aus.