Großfahndung nach tödlichem Überfall und Feuer in Hessen

29.11.2017 Laubach. Bei einem Raubüberfall in Hessen ist ein Mann gestorben. Seine Leiche lag in dem brennenden Wohnhaus in Laubach bei Gießen. Die Polizei geht davon aus, dass der Tote der Bewohner des Hauses ist. Sechs Täter sollen den 57-Jährigen und und seine 59 Jahre alte Lebensgefährtin in der Nacht überwältigt und den Brand gelegt haben. Das Opfer wurde am frühen Morgen tot im Keller gefunden. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Eine Großfahndung läuft.