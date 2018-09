Großbrand auf Raffineriegelände bei Ingolstadt

01.09.2018 Vohburg an der Donau. Ein Feuer auf einem Raffinieregelände nahe Ingolstadt hat einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord sprach von einem Großbrand in Vohburg an der Donau östlich der Großstadt Ingolstadt. Ob das dortige Gaskraftwerk der Bayernoil Raffineriegesellschaft betroffen sei, konnte er zunächst nicht sagen. Über verletzte Menschen war dem Sprecher noch nichts berichtet worden. Die Polizei werde das Gelände weiträumig absperren.