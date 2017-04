Griechenland-Gespräche ziehen sich in die Länge

05.04.2017 Brüssel. Die Verhandlungen über Sparmaßnahmen und frisches Geld für Griechenland ziehen sich in die Länge. Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem erklärte am Abend über Twitter, die Arbeit an einer Einigung mit Athen gehe weiter. Nach dpa-Informationen wurde eine für den Abend geplante Telefonkonferenz abgesagt, von der man sich einen Durchbruch erhoffte. Am Freitag tagen die Euro-Finanzminister auf Malta.Gestritten wird seit Monaten über die Frage, ob die Regierung in Athen ausreichende Reformen angeschoben hat, um das überschuldete Land aus der Krise zu holen.