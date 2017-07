Grütters stellt Ideen für mehr Geschlechtergerechtigkeit vor

17.07.2017 Berlin. Kulturstaatsministerin Monika Grütters stellt heute die Ergebnisse des Runden Tisches zum Thema "Frauen in Kultur und Medien" vor. Neben Teilnehmern des Runden Tisches wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Vorstellung der Ergebnisse erwartet. Eine Studie des Deutschen Kulturrates hatte im vergangenen Jahr darauf hingewiesen, dass Frauen in Kultur- und Medienberufen durchschnittlich 24 Prozent weniger verdienen als männliche Kollegen. Außerdem sind Frauen laut der Studie in Führungspositionen von Kulturbetrieben und in Jurys von Wettbewerben unterrepräsentiert.