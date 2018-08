Grüne und Linke fordern bessere Arbeitsbedingungen im Osten

22.08.2018 Berlin. Die Grünen verlangen von der Bundesregierung erheblich mehr Einsatz für gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland. Dazu gehörten auch gute Arbeitszeiten und Löhne in den östlichen Bundesländern, sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt der Deutschen Presse-Agentur. Es bleibe ein enormes Problem, dass für Beschäftigte in den meisten Dienstleistungs-Jobs und Kleinbetrieben keine flächendeckenden Tarifverträge gelten. Die Linke forderte einen "Gerechtigkeitspakt für Ostdeutschland". Eine Forderung darin: keine Lohnabschlüsse mehr unter dem Westniveau.