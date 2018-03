Gold im Biathlon: Fleig holt erste deutsche Männer-Medaille seit 2010

16.03.2018 Pyeongchang. Martin Fleig hat bei den Paralympics in Pyeongchang Gold im Biathlon gewonnen und damit als erster deutscher Para-Athlet seit 2010 eine Medaille bei Winterspielen errungen. Der 28 Jahre alte Weltmeister aus Freiburg siegte über 15 Kilometer, nachdem er in allen vier Schießen ohne Fehler geblieben war. Kurz davo hatte Andrea Eskau das Biathlon-Rennen über 12,5 Kilometer gewonnen und ist damit zwei Tage vor dem Ende zur aktuell erfolgreichsten deutschen Athletin der Spiele aufgestiegen. Die Magdeburgerin blieb in allen vier Schießen ohne Fehler.