Glyphosat-Urteil in den USA sorgt für Kurseinbruch bei Bayer

13.08.2018 Frankfurt/Main. Das US-Urteil gegen den Saatgutkonzern Monsanto wegen angeblich verschleierter Gefahren beim Pflanzenwirkstoff Glyphosat hat für einen herben Kurseinbruch bei der Bayer-Aktie gesorgt. Der Wert sackte zeitweise um mehr als 13 Prozent und schloss am Ende bei 83,73 Euro mit 10,3 Prozent im Minus. Bayer steckt derzeit mitten in der Übernahme des Saatgutriesen aus den USA. Ein US-Gericht hatte am Freitagabend Monsanto zu 289 Millionen US-Dollar Schadenersatz an einen Krebspatienten verurteilt, der Glyphosat für sein Leiden verantwortlich macht.