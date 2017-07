Global-Citizen-Festival mit Coldplay, Shakira und Grönemeyer

06.07.2017 Hamburg. Am Vorabend des G20-Gipfels in Hamburg wollen Stars wie die Band Coldplay, die Sängerin Shakira und Musiker Herbert Grönemeyer ein Zeichen setzen. Mit einem Konzert in der Barclaycard Arena richten sie sich an die Staats- und Regierungschefs, die sich ab morgen in der Hansestadt treffen. Der Appell des Global-Citizen-Festivals an die Politik: mehr Einsatz gegen Armut und Hungersnöte. Auch Politprominenz hat sich zur der Veranstaltung angekündigt. Die Stars nehmen für ihre Auftritte keine Gage, die Fans bezahlen keinen Eintritt.