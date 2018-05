Giffey: 20-Millionen-Euro-Projekt gegen Mobbing an Schulen

06.05.2018 Berlin. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey plant ein 20-Millionen-Euro-Projekt gegen Mobbing an Schulen. "Wir gehen nun das Thema Mobbing an, an vielen Schulen in Deutschland ein Riesenproblem", sagte die SPD-Politikerin der "Welt am Sonntag". Zum nächsten Schuljahr sollen 170 zusätzliche Anti-Mobbing-Profis an Schulen mit Problemen gehen "und den Lehrern den Rücken stärken". Die Experten sollen auch über Jugendmigrationsdienste gesucht werden. Es gehe darum, Menschen zu finden, die ausgebildete Jugendsozialarbeiter sind und oft selbst einen Migrationshintergrund haben.