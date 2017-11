GfK: Deutschlands Verbraucher in bester Konsumstimmung

28.11.2017 Frankfurt/Main. Deutschlands Verbraucher sind weiterhin in Kauflaune: Pünktlich zur heißen Phase des Weihnachtsgeschäfts hat sich nach zwei leichten Rückgängen in Folge das Konsumklima stabilisiert, wie das Marktforschungsunternehmen GfK mitteilte. Der monatliche GfK-Konsumklimaindex für Dezember lag wie im November bei 10,7 Zählern. Für Weihnachtsgeschenke wollen die Menschen in Deutschland im Schnitt 278 Euro ausgeben - und damit nur 2 Euro weniger als im vergangenen Jahr.