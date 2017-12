"Get the party started": Pink singt vor 800 Fans in Berlin

09.12.2017 Berlin. US-Sängerin Pink hat vor 800 Fans ein Konzert in Berlin gegeben. Die mehrfache Grammy-Gewinnerin performte mit ihrer Band in der Columbiahalle alt-bekannte Songs wie "Get the party started" - aber auch Lieder ihres erst Mitte Oktober veröffentlichten Albums "Beautiful Trauma". "You are great!", rief die zweifache Mutter ihrem Publikum von der Bühne aus zu, schüttelte Hände, machte Selfies mit den Fans und gab Autogramme. Ab März wird die 38-Jährige mit ihrem neuen Album auf Welt-Tournee gehen.