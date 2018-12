Getötetes Mädchen beigesetzt - See wird möglicherweise abgepumpt

06.12.2018 Unkel. Das in Sankt Augustin bei Bonn getötete Mädchen ist in Neuwied beigesetzt worden. "Etwa 200 bis 250 vor allem junge Trauergäste waren da", sagte der Bürgermeister ihres nahen Heimatstädtchens Unkel, Gerhard Hausen, der dpa. Die 17-Jährige sei im muslimischen Teil des Friedhofs bestattet worden. "Ein muslimischer Geistlicher hat gesprochen", ergänzte Hausen. Unterdessen prüft die Polizei, ob ein See zur Beweisfindung abgepumpt werden soll, um möglicherweise noch weitere persönliche Gegenstände des Opfers zu finden. Ein 19-jähriger hatte die Tötung gestanden.