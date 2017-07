Gesundheitszustand von Liu Xiaobo "​kritisch"

10.07.2017 Peking. Der Gesundheitszustand von Chinas Nobelpreisträger Liu Xiaobo hat sich nach Angaben seines Krankenhauses weiter verschlechtert. Der 61-Jährige, der an Leberkrebs in Endstadium leidet, sei "​kritisch"​ krank, erklärte seine Klink in der nordostchinesischen Stadt Shenyang. Der Bürgerrechtler war 2009 wegen "Untergrabung der Staatsgewalt" zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Liu Xiaobo war vom Heidelberger Krebsspezialisten Professor Markus Büchler und von dessen US-Kollegen Joseph M. Herman besucht worden. Beide kamen zu dem Ergebnis, dass der Patient für eine Behandlung in Deutschland oder den USA "grundsätzlich transportfähig" sei.