Gericht entscheidet in Streit um "Ballermann"-Party

27.09.2018 München. Das Oberlandesgericht München verkündet heute seine Entscheidung über die Marke "Ballermann". Ein Ehepaar aus Niedersachsen, das "Ballermann", "Ballermann 6" und ähnliche Begriffe in den 1990er Jahren beim Deutschen Patent- und Markenamt als geschützte Marke eintragen ließ, verlangt Geld für eine sogenannte "Ballermann"-Party von einer früheren Diskothek in Cham in Bayern. Bislang waren André und Annette Engelhardt aus Scholen in Niedersachsen aus ähnlichen Prozessen nach eigenen Angaben immer als Sieger hervorgegangen. Mehr als 400 hätten sie geführt.