Gericht darf Trompetenspiel nicht zu stark einschränken

26.10.2018 Karlsruhe. Wenn Nachbarn über das Musizieren im Reihenhaus streiten, dürfen Gerichte keine zu strengen Maßstäbe anlegen. Es müsse in gewissen Grenzen als übliche Freizeitbeschäftigung möglich sein, urteilte der Bundesgerichtshof in einem Verfahren um das Trompetenspiel eines Berufsmusikers. Es komme allerdings immer auf den Einzelfall an. Die Art des Instruments, die wahrnehmbare Lautstärke und mögliche Erkrankungen der Nachbarn müssten berücksichtigt werden. Das Gericht hält zwei bis drei Stunden an Wochentagen und ein bis zwei Stunden an Sonn- und Feiertagen für angemessen.