Geräumtes Haus in Wuppertal: Eigentümer will tätig werden

28.06.2017 Wuppertal. Der Vermieter des brandgefährdeten Hochhauses in Wuppertal hat auf die Zwangsräumung seiner Immobilie reagiert. Die Immobiliengesellschaft mit Sitz in Berlin kündigte nach Angaben einer Stadtsprecherin an, die Mängel beim Brandschutz zu beseitigen und damit die Bewohnbarkeit des elfstöckigen Gebäudes wieder herzustellen. Bislang hatte das Unternehmen nach Angaben der Stadtverwaltung nicht auf Hinweise wegen des mangelnden Brandschutzes reagiert. Gestern beschloss die Verwaltung, das Gebäude zu räumen.