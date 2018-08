Generalbundesanwalt hat gegen 24 IS-Rückkehrer ermittelt

28.08.2018 Berlin. Der Generalbundesanwalt hat seit 2013 Ermittlungsverfahren gegen 24 Rückkehrer aus dem Gebiet der Terrormiliz IS im Irak oder in Syrien eröffnet. In drei Fällen sei ihre Rückkehr nach Deutschland von deutschen Behörden begleitet worden, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag, die der dpa vorliegt. In zwölf Fällen hat der Generalbundesanwalt Anklage erhoben. Etwa 1000 mutmaßliche Dschihadisten haben Deutschland seit 2013 verlassen, um sich dem IS oder anderen islamistischen Terrorgruppen anzuschließen.