Geisterfahrer prallt gegen Auto - zwei Tote auf Autobahn 2

06.05.2018 Ingersleben. Ein Geisterfahrer hat auf der Autobahn 2 bei Ingersleben in Sachsen-Anhalt einen Unfall gebaut - mit tragischem Ausgang. Zwei Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Das Auto des Mannes sei am Samstagabend mit einem anderen Wagen zusammengestoßen, teilte die Autobahnpolizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Wagen zusammengedrückt. Der 27 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde schwer verletzt. Seine gleichaltrige Beifahrerin starb noch an der Unfallstelle. Der Unfallverursacher kam zunächst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort starb er jedoch.