17.06.2019 Lübeck. In der Justizvollzugsanstalt Lübeck hat es am Nachmittag eine Geiselnahme gegeben. Ein Mann habe eine Frau in seiner Gewalt, sagte in Kiel ein Sprecher des Justizministeriums von Schleswig-Holstein. Ein größerer Polizeieinsatz auf dem Gelände laufe. Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" online darüber berichtet. Demnach handelt es sich bei der Geisel um eine Psychologin.