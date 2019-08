Geflüchteter Sexualstraftäter nach Wochen gefasst

25.08.2019 Kaiserslautern. Ein vor Wochen in Bayern aus der Psychiatrie geflohener Sexualstraftäter ist in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Der 56-Jährige wurde am Abend nahe Norderstedt gefasst und in eine Fachklinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war bereits Mitte Juli nach einem Ausgang nicht mehr in die psychiatrische Klinik in München zurückgekehrt, in der er wegen eines Haftbefehls des Landgerichts Kaiserslautern im Maßregelvollzug gesessen hatte.