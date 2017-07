Gedenken zum ersten Jahrestag des Münchner Amoklaufs

22.07.2017 München. Am ersten Jahrestag des Münchner Amoklaufs kommen heute die Spitzen von Stadt, Staatsregierung und Landtag sowie Angehörige der Opfer zu einer Gedenkfeier zusammen. Am Tatort vor dem Olympia-Einkaufszentrum wird ein Gedenkort der Öffentlichkeit übergeben. Das Mahnmal "Für Euch" besteht aus einem Gingko-Baum, den ein zwei Meter hoher Edelstahlring, umfasst. Der Ring trägt wie ein Schmuckstück neun Steine, an deren Innenseite Namen und Bilder der Todesopfer zu sehen sind. Nach der Verlesung der Namen der Getöteten wollen Vertreter der Religionsgemeinschaften den Ort einweihen.