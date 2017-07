Gedenken an blutigen Putschversuch in der Türkei

11.07.2017 Istanbul. Ein Jahr nach der Niederschlagung des Putschversuchs in der Türkei haben im ganzen Land Gedenkveranstaltungen begonnen. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und Ministerpräsident Binali Yildirim begannen das Gedenken mit dem Besuch eines "Märtyrerfriedhofs" im Istanbuler Stadtteil Edirne. Bis Sonntag sind im ganzen Land Veranstaltungen zum Putschversuch geplant. Als Höhepunkt der Feierlichkeiten ist eine Ansprache Erdogans im Parlament in Ankara in der Nacht zu Sonntag geplant. Die Oppositionsparteien CHP und HDP sind dazu jedoch nicht eingeladen.