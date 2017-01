Gedenken an Roman Herzog - Trauergottesdienst in Berlin

Festnahmen im Großraum Bonn Mutmaßliche Mitglieder von Terrorvereinigungen festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat am Dienstag im Großraum Bonn ein Brüderpaar festgenommen. Die Männer stehen in Verdacht Mitglied des "Islamischen Staates" (IS) und "Jabhat al-Nusra" (JaN) zu sein.