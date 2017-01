Gauck fordert internationale Zusammenarbeit gegen Terrorismus

12.01.2017 Berlin. Bundespräsident Joachim Gauck hat eine bessere internationale Zusammenarbeit gegen den Terrorismus gefordert. Beim Neujahrsempfang für das Diplomatische Korps erinnerte er an den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt und sagte: "Der Terror, der uns an vielen Orten der Welt und nun auch im eigenen Land getroffen hat, zielt auf unsere Werte, auf unsere Lebensweise." Keine noch so gesicherte Grenze der Welt werde uns vor Terror und politischen Umwälzungen nahezu überall auf der Welt schützen können, sagte Gauck. Deshalb müsse man bei der Bewältigung dieser Krisen zusammenarbeiten.