Gauck: Selbstkontrolle im Amt war nicht immer lustig

18.11.2017 Berlin. Ex-Bundespräsident Joachim Gauck ist froh, nun nicht mehr jede Äußerung bis ins Detail abwägen zu müssen. In bestimmten politischen Ämtern - und auch in dem des Staatsoberhaupts - müsse man jeden Satz zweimal überdenken, sagte Gauck in Berlin. "Ob da ein falsches Wort drin ist oder ob du vielleicht eine Meinung kundtust, die viele Leute nicht gut finden." So sei ein Leben in dieser Position im Grunde ein Leben in ständiger Selbstkontrolle. "Und das ist nicht nur lustig", so Gauck. Dagegen fehlen ihm die vielen Begegnungen mit engagierten Bürgern.