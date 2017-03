Gabriel warnt in Polen vor einem Auseinanderdriften Europas

08.03.2017 Berlin. Außenminister Sigmar Gabriel hat bei seinem Antrittsbesuch in Polen vor einem Auseinanderdriften Europas gewarnt. Man müsse verhindern, "dass die einen ganz weit vorne weg laufen und die anderen den Eindruck haben, sie seien Europäer zweiter Klasse", sagte der SPD-Chef in Warschau. Man habe die gemeinsame Aufgabe, dieses Europa zusammenzuhalten. Sein polnischer Kollege Witold Waszczykowski warnte vor einem "Europa der zwei Geschwindigkeiten". "Das kann die Unterschiede in Europa vertiefen", mahnte er.