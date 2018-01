Gabriel trifft türkischen Außenminister Cavusoglu in Goslar

06.01.2018 Goslar. Außenminister Sigmar Gabriel empfängt seinen türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu heute in seiner Heimatstadt Goslar. Die Einladung ist nach Darstellung des Auswärtigen Amts Teil der beiderseitigen Bemühungen, die deutsch-türkischen Beziehungen allmählich wieder in "ein besseres Fahrwasser" zu bringen. Bei den Gesprächen soll es auch um schwierige Themen gehen, etwa um den Fall des in der Türkei inhaftierten "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel sowie um weitere Haftfälle. Die nun schon zehn Monate dauernde Haft Yücels belastet die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara schwer.