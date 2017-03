Gabriel droht türkischen Politikern mit Auftrittsverbot

18.03.2017 Berlin. Nach den jüngsten Verbalattacken aus Ankara hat Außenminister Sigmar Gabriel türkischen Politikern mit einem Auftrittsverbot gedroht, sollten sie sich in der Wortwahl vergreifen. Die Regierung habe sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass sie jederzeit alle notwendigen Maßnahmen ergreifen werde, wenn sich Ankara nicht an die deutsche Rechtsordnung halte, sagte der scheidende SPD-Chef dem "Spiegel". Die Absage mehrerer Wahlkampf-Auftritte türkischer Politiker in Deutschland belastet seit Wochen das deutsch-türkische Verhältnis.