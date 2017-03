GKV lehnt Verbot des Versandhandels mit rezeptpflichtigen Arzneien ab

27.03.2017 Berlin. Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung lehnt ein Verbot des Versandhandels für verschreibungspflichtige Arzneimittel strikt ab. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Johann-Magnus von Stackelberg, sagte der dpa: "Gerade für Menschen auf dem Land mit langen Wegen zu niedergelassenen Apotheken kann der Versandhandel die Versorgung verbessern." Der Koalitionsausschuss will sich am Mittwoch mit dem umstrittenen Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Hermann Gröhe befassen. Vor allem in der SPD gibt es Widerstand gegen ein Verbot.